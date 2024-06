Nessun dorma: una magica Turandot in Arena

Un lungo e convinto applauso ha salutato il debutto del progetto 200.Com per il Festival Como città della Musica in Arena a Como. Una scommessa, quella di Barbara Minghetti e di tutto lo staff del Teatro Sociale, pienamente vinta e che da anni regala uno dei momenti più belli e condivisi in una città poco abituata a esaltare i suoi momenti migliori.

Una produzione faticosa, immensa, unica per la sua genesi popolare. Un'opera difficile, la Turandot di Puccini, che ha messo a dura prova un commovente coro, diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, e che ha trovato nella compattezza dei suoi interpreti un'energia che ha offerto momenti di rara intensità emotiva soprattutto nel secondo atto. Bravi tutti ma straordinario Davide Capitanio (Altoum) e molto apprezzati anche Junyeok Park, Raffaele Feo e Lorenzo Martelli, rispettivamente Ping, Pang e Pong.

Insomma per chi si è perso la prima, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio, si presenta un'occasione imperdibile per assistere un'opera partecipata che illumina e dà un senso compiuto all'idea che Como possa essere davvero una città della musica. Se si voleva dare alla bellezza un senso compiuto, la Turandot è li per essere vissuta facendosi contagiare dalle emozioni di un'arte immortale. Dove di incompiuto, alla fine, non c'è nulla.