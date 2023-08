Nesso, ponte della Civera: posizionate le boe per tenere a distanza i motoscafi selvaggi

Erano diventate virale le foto delle barche che si infilavano sotto lo storico ponte della Civera a Nesso, sul lago di Como, per scattare selfie. Inevitabile trovare una soluzione.Il Comune di Nesso ora quindi adottato un provvedimento affinché quella pericolosa situazione non si ripetesse. A darne notizia è stato l’assessore Cristiana Gambotti: "Boe posizionate affinché le imbarcazioni non possano avvicinarsi troppo al ponte della Civera, meta sempre più frequentata e fotografata, per preservare ciò che i nostri antenati hanno costruito, perché quando si supera il senso civico è doveroso porvi dei limiti!".