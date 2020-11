Negozi di vicinato: "Non dimenticatevi di noi"

Tornato il lockdown, seppure in forma parziale rispetto a marzo, e torna anche la consegna della spesa a domicilio. In seguito alle nuove restrizioni che hanno trasformato la Lombardia in “zona rossa” i commercianti del gruppo alimentaristi di Confcommercio Como e non solo hanno infatti deciso di riattivare (anche se in molti i casi il servizio non è mai stato sospeso) la consegna della spesa a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità su tutto il territorio lariano.

“Abbiamo ripristinato il servizio di consegna della spesa a domicilio - afferma il Presidente del gruppo alimentaristi di Confcommercio Como Mauro Longoni - per tutti coloro che si trovano costretti a casa in quarantena, per le persone anziane o semplicemente per tutti coloro vogliono limitare gli spostamenti”.

Ovviamente anche nel caso di consegne a domicilio è fondamentale mantenere almeno un metro di distanza; privilegiare, se possibile, i pagamenti on line e con la prescrizione specifica - per chi organizza l’attività di consegna a domicilio - di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti aggiunge: “I negozi di vicinato stanno dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro professionalità portando la spesa a casa a chi per scelta o per necessità non può uscire”. “È importante - conclude il Direttore Monetti - sostenere queste piccole realtà da sempre al centro della vita economica di ogni quartiere perché sono il cuore pulsante delle nostre città”.