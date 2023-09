Navigazione: pontile di Bellagio chiuso alle auto per 4 mesi

In vista dei lavori di manutenzione, il pontile traghetto veicoli di Bellagio verrà chiuso a partire da giovedì 2 novembre per un periodo di circa 4 mesi. Per evitare gli eventuali disagi che potranno crearsi, Navigazione Laghi di Como è già al lavoro insieme alle Istituzioni locali per trovare delle soluzioni alternative che possano rendere questi mesi più semplici per tutti. Non appena ci saranno informazioni certe, tutti i dettagli verranno comunicati sui canali social della Navigazione.