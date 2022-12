Il battello di Babbo Natale naviga sul lago di Como: giochi e mini crociere dedicati ai bambini

Per le festività natalizie, Gestione Navigazione Laghi ha organizzato un programma di servizi ed eventi sui laghi lombardi, compreso il Lago di Como. Nella stupenda cornice del Lario oggi, 16 dicembre 2022, è stata inaugurata la prima edizione del “Battello di Babbo Natale”. Un appuntamento interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Il 17 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 18 sulla motonave Orione (resa magica da un allestimento speciale) le bambine e i bambini saranno intrattenuti dagli elfi con giochi e laboratori a tema natalizio, per incontrare poi Babbo Natale e consegnargli la lettera dei desideri. Nel corso delle giornate sono in programma due crociere nel primo bacino della durata di un'ora circa per aggiungere la suggestione di navigare alle attività di divertimento insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi.

“Il trasporto pubblico rappresenta un asset fondamentale nel ventaglio dei servizi offerti ai cittadini - ha commentato Donato Liguori, gestore governativo dell'Ente - e può essere una leva straordinaria di sostegno concreto per il tessuto sociale ed economico dei territori lacustri. Ci sentiamo onorati nel supportare, attraverso i nostri servizi, i numerosi appuntamenti organizzati dalle amministrazioni. Vogliamo contribuire a rendere questi straordinari territori mete di richiamo turistico tutto l'anno, favorendo la destagionalizzazione. La Gestione Navigazione Laghi è parte integrante di queste comunità ed è importante per noi proseguire nell’offerta del servizio di qualità a disposizione dei cittadini anche per raggiungere le località sede di mercatini e attrazioni natalizie senza l'utilizzo dell'auto, contribuendo così a decongestionare la viabilità ordinaria".