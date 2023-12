"Il vero natale non è sui social": la piccola ma importante storia di Giulia e di sua figlia 

In questi ultimi giorni siamo stati bombardati, un po' come ogni Natale, da pubblicità di regali costosi e da foto e storie di influencer che se la spassano per il mondo tra viaggi e cene di lusso. Grande assente, a causa dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni ma il concetto, da parte di molte persone che lavorano con i social, è sempre lo stesso: ostentazione. In merito a questo ci arriva una lettera di Giulia, mamma 36enne di Como, impegnata sul lavoro e con una bimba di 11 anni.

"Non scrivo per fare la vittima ma solo per una riflessione. Lavoro in un ristorante in provincia di Como e ho lavorato la vigilia di Natale e sono di turno anche per il pranzo del 25. Non sono l'unica che lavorerà: i supermercati e i negozi sono stati aperti fino a tardi il giorno della Vigilia. Per me il Natale è lavoro. Quando tornerò, presumibilmente non prima delle 16 perché i pranzi sono lunghi, sarò stanchissima. In questi giorni la mia bambina era triste perché sapeva che non avrebbe potuto ricevere tutto quello che aveva chiesto. In particolare un Ipad. Allora io penso, la figlia di Chiara Ferragni di 3 anni, lo avrà. Nuovo, rosa e bellissimo e ci mancherebbe altro, sono felice per lei. Quello che non capisco è perché "spingere" verso il consumismo, perché tramite i social si debba tendere a normalizzare il lusso.

Chi lavora tutti i giorni per stipendi fermi a 30 anni fa deve anche sentirsi in colpa di condurre una vita onesta, in colpa per non riuscire a regalare in Ipad rosa, manco usato, a mia figlia. Allora ho deciso di agire diversamente. Sarà banale e retorico, ma dovevo far capire a mia figlia undicenne il valore delle cose. Ho preso il telefonino e le ho letto un pezzo della pagina della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, questo per l'esattezza: "A Como, nel 2021, le ore di cassa integrazione sono aumentate del 32%; la perdita media di reddito è stata del 2,17%. Nel 2022/2023, il 68% dei bambini e ragazzi iscritti al centro diurno de il Manto non si può permettere di contribuire anche solo simbolicamente al servizio. Obiettivi: garantire ai minori, provenienti da famiglie con limitate risorse economiche, di ricevere beni primari come pasti e merende, nonché cura e trasporto quotidiano".

Le ho spiegato che lei non avrà l'Ipad rosa ma un altro regalo meno costoso e che è già fortunata perché ci sono anche bimbi che non hanno niente. E non ho dovuto scomodare le foto dei bimbi in Africa. Stamattina Greta che ha ricevuto un cavalletto per dipingere, con fogli e pennarelli, un giocattolo e un paio di scarpe ha detto che non li voleva, che voleva regalarli ai bimbi della Fondazione. Io credo che sia anche responsabilità di noi genitori fornire i giusti esempi e modelli. Il mio lusso più grande è stato vedere che lei aveva capito e che sarebbe stata felice di donare. A parte le scarpe il resto lo regalerà, è una sua scelta. Questa è la mia vittoria e oggi lavorare mi peserà meno. Buon Natale a tutti!".

(lettera arrivata via mail alle 9.45 del 25 dicembre 2023)