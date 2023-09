Natale a Como, approvata la maxi pista del ghiaccio in piazza Cavour: avrà un albero natalizio al centro

Come anticipato lo scorso luglio, In piazza Cavour a Como tornerà la pista del ghiaccio. Il Comune ha approvato in commissione esaminatrice il 5 settembre l'installazione di una delle principali attrazioni natalizie. Delle due domande pervenute in sede di bando di gara, solo una è stata accolta mentre l'altra è stata esclusa a causa della incompletezza della documentazione presentata. Stando al bando la pista dovrà essere grande almeno 22 metri per lato e massimo 26. Al centro dovrà essere posto un albero natalizio artistico e dovranno essere organizzati eventi collaterali per animare l'area.