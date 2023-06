Natale a Como, Svolta Civica: "Il Comune ha versato la quota beneficenza?"

I consiglieri di minoranza di Svolta Civica, tornano a bussare a Palazzo Cernezzi. Il motivo è ancora quello che riguarda la quota del 10% sul fatturato generato dagli organizzatori del Natale a Como da devolvere alle associazioni benefiche. Di seguito l'interrogazione a firma Nessi, Minghetti Vozella con dopo le dovute premesse, rivolge specifiche domande al sindaco di Como

- Se la Giunta abbia preso o intenda prendere decisioni circa la mancata trasmissione entro il 31 marzo 2023 del rendiconto minuzioso ed analitico delle attività svolte e, in specie del ricavato, asseverato da dottore commercialista e/o altri soggetti abilitati;

- In particolare, nel caso di ritardo/omessa presentazione del rendiconto se la Giunta abbia preso o intenda prendere decisioni sull’irrogazione della penale prevista in euro 395,00 per ogni giorno di ritardo come previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico;

- Se la Giunta sia al corrente della avvenuta corresponsione al Comune di Como da parte di Arti Libere del 10% del proprio fatturato realizzato tra il 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 da devolvere in favore di associazioni/organizzazioni no profit indicate dall’amministrazione comunale;

- Nel caso non sia stato versato tempestivamente il 10% del fatturato se la Giunta intenda prendere decisioni nei confronti dell’Associazione culturale Arti Libere per ottenere l’adempimento dell’obbligazione;

- Se la Giunta, in caso di inadempimento nel versamento del 10% sul fatturato, intenda prendere decisioni perché si effettui egualmente il versamento di pari importo a favore di associazioni/organizzazioni non profit.