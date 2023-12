Natale a Como entra nel vivo: accese le luci, le proiezioni e l'albero

Le luminarie sono state accese, così come le proiezioni, dopo l’affidamento di un incarico diretto a Enel Sole, per illuminare con luci artistiche piazza Verdi, nello specifico il Teatro Sociale e Porta Torre, la Casa del Fascio in piazza del Popolo e anche piazza San Fedele e piazza Peretta dove ci sono i mercatini. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo il grande albero di Natale decorato illumina la piazza: un bellissimo spazio dedicato ai selfie porterà Como in tutto il mondo attraverso i social. In piazza Cavour la pista di pattinaggio sul ghiaccio attende grandi e piccini e in piazza Verdi la giostra dei cavallini ricorderà le atmosfere del tempo passato.

Bellissimo il momento dell'accensione dell'albero, seguita da un coro intonato dai bambini.

Nonostante la giornata con un fortissimo vento e per essere il primo sabato natalizio l'afflusso di gente è stato buono.