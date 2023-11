Nasce il Consorzio Lake Como Golf Destination, si parte con 9 campi

La storia del Consorzio Lake Como Golf Destination inizia nel 2014, quando i Golf Club della zona del Lago di Como si unirono per partecipare al IGTM (International Golf Travel Market) presso la prestigiosa Villa Erba.

L'idea era di promuovere il turismo golfistico internazionale con il sostegno e il patrocinio dell'associazione albergatori di Como. Nel 2024, il progetto diventa ufficiale con la nascita del Consorzio, che fa di Como, Lecco e Varese il più grande e importante polo golfistico d'Italia. In un'ora di viaggio, si possono raggiungere 9 prestigiosi Golf Club: Golf Club Barlassina, Golf Club Carimate, Golf Club Dei Laghi, Golf Club La Pinetina, Golf Club Lanzo, Golf Club Lecco, Golf Club Menaggio, Golf Club Monticello e Golf Club Villa D’Este.

Il Consorzio Lake Como Golf Destination nasce per sviluppare ed evolvere lo scenario attuale del golf nel nostro distretto. Attualmente, nessuno dei circoli di Golf presenti è in grado di offrire una ricettività adeguata ai turisti, a differenza di altri paesi come Spagna e Portogallo dove i Golf sono stati progettati con questa finalità. Per risolvere questo problema, il Consorzio si propone di creare una rete efficace, organizzata e consistente tra i vari attori del territorio, tra cui le associazioni di categoria e le istituzioni locali, che sono favorevoli a promuovere la destinazione golfistica. Questa iniziativa avrà benefici economici per tutta la filiera turistica, che include non solo l'ospitalità ma anche la ristorazione, le attività ludiche e ricreative collaterali, la cultura con musei, ville, teatri, ecc.

"Il distretto golfistico, scrivono, offre una serie di vantaggi unici per i turisti che amano questo sport. Potranno scegliere tra 9 campi da golf diversi, tutti facilmente raggiungibili grazie alle infrastrutture di trasporto presenti nella zona. Potranno inoltre beneficiare delle economie di scala generate dal Consorzio di 9 campida golf, che garantiscono qualità, innovazione e promozione. Il turismo golfistico è una fonte di reddito importante per il territorio, e noi vogliamo offrire il meglio in termini di esperienza, servizi e attrattive. Il Lago di Como è una location famosa e prestigiosa, che permetterà di scoprire le bellezze del Made in Italy, tra storia, cultura, gastronomia e lifestyle. Le attività collaterali al golf sono molteplici e personalizzabili, per

rendere il soggiorno dei turisti golfisti indimenticabile".

Si concretizza il progetto dal punto di vista formale con la nascita del Consorzio Lake Como Golf Destination.

Il 2024 rappresenterà appunto l’inizio del viaggio, l’epocale cambiamento che pone Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese come unico e più importante distretto golfistico a livello nazionale. Nessuna altra area del paese racchiude nell’arco di un’ora di trasferimento un così elevato numero di Golf Club.