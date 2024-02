Torna il Nameless Festival Lake Como e ci sarà anche Annalisa

Il Nameless Festival Lake Como, il più grande festival di musica elettronica in Italia e che si svolge tra le province di Como e Lecco, torna nella sua decima edizione che si terrà il 14, 15 e 16 giugno 2024. Una line up di tutto rispetto che vedrà esibirsi nomi come Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics. E poi ci sarà lei, Annalisa, direttamente da Sanremo dove ha lanciato il suo ultimo tormentone pop.

Lo scorso anno le presenze al Festival sono state da record, parliamo di circa 100mila persone arrivate da tutta Europa. L'organizzazione cresce e con lei anche le novità legate ai suggerimenti raccolti edizione dopo edizione. All’interno del Festival quest'anno ci saranno delle stazioni di rifornimento dove trovare gratuitamente acqua naturale, inoltre si potrà pagare direttamente con carte oppure con lo smartphone come faresti ovunque. Basta code per caricare il bracciale e basta tokens. Per finire tutti i parcheggi del Festival saranno gratuiti per tutti i partecipanti e saranno di più e in posizioni più strategiche rispetto alle passate edizioni. Tutte le informazioni e i biglietti sono già disponibili online.