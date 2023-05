Como, arriva l'artigiano 2.0: realizza le scarpe disegnate da voi

Lui, Matteo Mancini, lo avevamo conosciuto in piena pandemia, quando con coraggio e un po' in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, ha deciso di aprire una serie di negozi specializzati nella personalizzazione di scarpe. Era il luglio 2020 quando Matteo, insieme alla sorella Alessia, ha aperto in via Vittorio Emanuele a Como il negozio Etica Estetica My Mancini. Da allora le cose devono essere andate piuttosto bene se i negozi sono diventati dieci (situati in alcune delle principali località turistiche, come Forte dei Marmi e Porto Rotondo). Merito, senz'altro, della visione innovativa e geniale di Matteo che dalla semplice, si fa per dire, personalizzazione di sneakers è passato alla loro realizzazione su misura. Ora il progetto tutto italiano dei fratelli Mancini ha fatto un nuovo balzo in avanti che lo colloca tra le novità più interessanti nel campo della moda e degli accessori. Si tratta di un software interattivo che consente al cliente di disegnare da sé la scarpa dei propri sogni. In che modo? La novità approdata a Como - e presto disponibile anche negli altri negozi Mancini - è costituita da un maxi schermo touch screen che guida passo passo il cliente nella scelta di ogni singolo dettaglio della scarpa che è oltretutto interamente compnibile. I materiali e le decorazioni disponibili (con possibilità di dipingere a mano sulla tomaia addirittura ritratti) sono così numerosi che le combinazioni possibili sono pressoché infinite. Chiunque, dunque, può realizzare una scarpa che sarà sicuramente unica.

"Io lo chiamo "artigiano 2.0" - spiega Matteo Mancini - perché unisce la vera artigianalità, basata su competenza e qualità, al potenziale dato dalla tecnologia. Il software è stato realizzato internamente nella nostra azienda e ha richiesto mesi e mesi di progettazione e programmazione, ma sono fiero di poter dire che abbiamo ideato qualcosa di unico. Il vantaggio di questo nuovo modo di pensare e realizzare le scarpe è innanzitutto la possibilità per il cliente di vedere in anticipo su computer la sneaker che il nostro laboratorio di artigiani realizzerà a mano per lui".