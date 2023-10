L'artista comasco che dedica un murales a Marco Pantani

Il 14 febbraio 2024 ricorrerà l’anniversario dei 20 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, il grande corridore, impareggiabile scalatore che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore e nelle menti degli appassionati di ciclismo. All'indimenticato 'pirata' è stato dedicato a Mazzo (Valtellina) un dipinto murale opera dall’artista Luigi Vismara di Capiago Intimiano in provincia di Como.

Nei giorni scorsi il gruppo ciclo amatoriale Mazzo-Mortirolo ha inaugurato il murale dedicato a Marco Pantani con cerimonia pubblica alla presenza del sindaco di Mazzo di Valtellina Franco Matteo Saligari.

Il dipinto

Vismara ha raffigurato il campione romagnolo sulla facciata di un'abitazione, posta proprio all'inizio dell'ascesa che conduce al Mortirolo, dove Pantani ha compiuto alcune delle sue imprese più memorabili. Il campione è ritratto mentre, bandana in testa, si alza sui pedali per staccare i suoi avversari in salita, il suo terreno preferito.

Il ricordo del mitico Pantani è raffigurato sulla facciata laterale dell’abitazione dei coniugi Ronchetti, di cui lui è un grande amatore che per anni ha praticato questo bellissimo sport su molte strade di vari continenti.

Non a caso lungo i tornanti che conducono al passo della Foppa è stata posizionata in passato una stele in memoria di Pantani. Va rammentato che il Mortirolo ha un corrispettivo spagnolo, l'Alto de l'Angliru, e l'affinità tra le due vette nel 2010 ha dato vita a un gemellaggio tra i comuni di Mazzo e Riosa, località delle Asturie, all'insegna dello sport che unisce i popoli al di là dei confini nazionali.