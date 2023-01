Dai negozi con porte aperte agli artisti di strada non autorizzati: le multe dei vigili a dicembre

Il mese di dicembre ha visto un'intensa attività da parte della polizia locale di Como nel controllare e sanzionare irregolarità e violazioni non solo al codice della strada ma anche al regolamento di polizia urbana. Sono state quasi duecento (198 per l'esattezza) le multe comminate a persone che non rispettavano tale regolamento. Ecco il dati relativi ad alcune delle infrazioni rilevate. Si va dai veicoli in sosta in aree verdi al disturbo della quiete pubblica, passando per gli artisti di strada senza autorizzazione e negozi con porte aperte:

- 73 veicoli in sosta in aree verdi;

- 17 divieto consumo di bevande alcoliche in luogo aperto al pubblico;

- 12 esercizio artista di strada senza autorizzazione;

- 6 porte aperte di pubblico esercizio sebbene in funzione il

riscaldamento interno;

- 5 ubriachezza molesta;

- 3 bivacchi molesti;

- 3 bisogni fisiologici in luogo pubblico;

- 3 accattonaggio molesto;

- 2 disturbo della quiete pubblica.