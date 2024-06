Multato a 15 anni: sul bus con biglietto regolare ma non attaccato al carnet

Il caso, che, come si apprende non è isolato, ha suscitato nuove proteste tra gli utenti delle linee urbane di Asf. Nello specifico, come segnalato a questa redazione la questione riguarda uno studente comasco di 15 anni, multato perché in possesso di un biglietto regolarmente obliterato ma staccato da carnet come prescritto invece dall'azienda. Una questione che, per quanto dal punto di vista oggettivo non sia discutibile, rimane quanto meno zelante. Soprattutto se vede coinvolto un minorenne che aveva comunque con sé un titolo di viaggio regolare, insomma aveva il solo torto di non avere con sé tutto il carnet, probabilmente per non rischiare di perderlo. E dunque la polemica tra gli utenti, che ritengono tutto ciò un sopruso, e Asf continua, sperando che si possa trovare una soluzione più equa.