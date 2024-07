Multata sul bus perché aveva il biglietto singolo: "Mi sono sentita intimorita dai controllori"

Questa storia, avvenuta ieri mattina venerdì 12 luglio, viene segnalata dalla signora Maria, che ancora "intimorita" da come si sono svolte le cose, ci racconta al telefono cosa è successo sul bus per Breccia. Al centro della vicenda ancora una volta i carnet dei biglietti del bus. Il caso, che, come si apprende non è isolato, ha suscitato nuove proteste tra gli utenti delle linee urbane di Asf. Anche Maria era in possesso di un biglietto regolarmente obliterato ma staccato da carnet come prescritto invece dall'azienda. Una questione che, per quanto dal punto di vista oggettivo non sia discutibile, rimane quanto meno zelante.

"Ho preso il bus da pizza Cavour verso Breccia. Come sempre timbro un biglietto singolo. Arrivati all'altezza del vecchio Sant'Anna, si avvicinano due ragazzi che si presentano come due controllori e mi chiedono di favorire il biglietto timbrato, cosa che faccio serenamente. I due però mi hanno detto che non potevano più accettare i biglietti singoli. Hanno cominciato in maniera molto insistente e incalzante a dirmi che avrei dovuto pagare subito la multa di 15 euro o sarebbe aumentata prima a 25 e poi a 60 euro. Mi dicevano che infine sarebbe arrivato anche l'esattore. Io mi sono sentita psicologicamente intimorita per i loro modi di fare a mio avviso esagerati. Toppo incalzanti. Sono una brava persona, avevo il biglietto, non sono abituata a chi mi si rivolge in quel modo. Si può arrivare a trattare così una persona?".