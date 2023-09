Mountain bike scendono a tutta velocità dalla Salita San Donato: "Prima o poi travolgeranno qualcuno"

Dovrebbe essere un percorso pedonale che collega Como a Brunate, l'ideale per una camminata rilassante o per fare un po' di attività fisica. Ultimamente, però, Salita San Donato è diventata anche una pista per praticare downhill con la mountain bike. Numerosi appassionati di questo genere di ciclismo frequentano la salita scendendo, anche a notevole velocità, lungo la scalinata. Un lettore di QuiComo che frequenta spesso la scalinata ha deciso di segnalare questa abitudine, ritenendo che esista un effettivo pericolo per chi sale o scende a piedi. "A qualsiasi ora del giorno e della notte - scrive il lettore - è diventata una pista di discesa per le biciclette. E' regolare tutto ciò? Aspettiamo che venga travolta qualche persona? Pensavo che la strada in questione fosse percorribile solo a piedi. Se fosse così sarebbe opportuno qualche cartello di divieto alle biciclette partendo da Brunate?