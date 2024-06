La ultra centenaria motonave Milano torna a solcare le acque del lago di Como

Oggi, a bordo della storica motonave Milano ormeggiata presso il cantiere navale della Navigazione Lago di Como, si è svolta una conferenza stampa speciale per celebrare i 120 anni dalla sua inaugurazione. La gestione governativa Navigazione Laghi ha presentato alla stampa la reintroduzione in servizio della motonave dopo importanti lavori di refitting, evidenziando l'importanza di riqualificare questo patrimonio storico per la comunità locale e i turisti. La Milano ricomincerà a navigare ufficialmente il 23 giugno coprendo le rotte longitudinali del Lario, vale a dire Como-Menaggio-Colico.

Un patrimonio storico rinnovato

La Motonave Milano, che ha solcato le acque del Lago di Como per oltre un secolo, è stata oggetto di un accurato refitting che ne ha preservato l'integrità storica, migliorando al contempo la funzionalità e il comfort per i passeggeri. Questo progetto di riqualificazione non solo ha ridato vita a un simbolo della navigazione locale, ma ha anche sottolineato l'impegno delle istituzioni nel promuovere un trasporto pubblico di qualità.

Opportunità per promuovere il turismo

Durante la conferenza stampa, Pietro Marrapodi, gestore governativo della Navigazione, ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori e per il ritorno della motonave in servizio. “Oggi è una giornata storica, come questa nave che è stata oggetto di refitting grazie alle nostre maestranze. Abbiamo evitato di espndere molti soldi realizzando il restauro all'interno del nostro cantiere navale".

Alessandro Morelli, Sottosegretario CIPESS, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la comunità e per il turismo locale: “Il rilancio della motonave Milano rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, contribuendo allo sviluppo economico e turistico del territorio. Era impensabile buttare via un'occasione come questa, non restaurando la motonave Milano”.