Motociclisti, attenzione: pericolosa buca in via Borgo Vico a Como

La segnalazione è appena arrivata in redazione. A scriverci è un nostro lettore, un motociclista, che ha rischiato di cadere rovinosamente a terra a causa di una grossa buca, non certo l'unica in città. Per fortuna, la bassa velocità gli ha impedito guai peggiori, nonostante per il colpo la moto si stata portata verso la corsia opposta, dove però in quell'istante non stavano arrivando altri mezzi. La buca, profonda diversi centimetri, come si può vedere dalla foto, si trova in via Borgo Vico nuova in direzione Cernobbio, poco prima di Villa Olmo. Si spera dunque in un pronto intervento del Comune di Como per rimediare al pericolo, soprattutto per ciclisti e motociclisti. Ricordiamo che l'arteria in questione nei prossimi giorni sarà sottoposta a un temutissimo cantiere che impedirà la circolazione in via Borgo Vico nuova.