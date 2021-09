In migliaia per la super collezione di Nicola dedicata a Valentino Rossi

Quasi 10mila persone hanno ammirato la collezione del comasco Nicola Cavadini a Tavullia. Decine e decine di modellini che riproducono le tappe salienti e i momenti topici della carriera di Valentino hanno attirato non solo i fan sfegatati del motociclista ma anche moltissimi curiosi durante la tre giorni organizzata a a Tavullia in onore dell'addio di Valentino alle corse. "Sono davvero molto contento e orgoglioso che la mostra sia stata tanto visitata - ha commentato il parrucchiere-collezionista di Ponte Chiasso - ora mi mkanca solo di incontrare Valentino per potermi fare una fotografia con lui vicino alla mia collezione, sarebbe davvero un'immensa soddisfazione". Un desiderio, quello di Nicola, che potrebbe presto realizzarsi grazie anche all'amicizia che lo lega al papà di Uccio, il migliore amico di Valentino.