E' morto lo stilista Lorenzo Riva: sul lago di Como trovava tessuti, ispirazione e relax

Nato il 3 ottobre 1938 a Monza, lo stilista Lorenzo Riva è morto all'età di 85 anni all'ospedale San Gerardo della sua città natale il 16 dicembre a causa di complicazioni legate al covid. La sua carriera, ricca di successi e riconoscimenti, lo ha posizionato tra i grandi innovatori della moda italiana, diventando un ambasciatore dello stile italiano nel mondo. Le sue creazioni, apprezzate da celebrità internazionali, hanno contribuito a consolidare la sua reputazione, specialmente per i sontuosi abiti da sposa.

Il Museo della Seta di Como nell'ottobre 2019 gli aveva dedicato la prima mostra personale, intitolata "Il maestro è nell'anima: Lorenzo Riva - Cinquant'anni di alta moda". Oltre alla sua fama per aver vestito le spose più prestigiose del jet set internazionale, Riva è stato riconosciuto come maestro indiscusso anche nel prêt-à-porter, negli abiti di alta moda e nei sensuali abiti da sera. Il suo profondo legame con Como, dove selezionava i tessuti, attingeva ispirazione e trascorreva momenti di relax (nella foto a Villa d'Este con Giuseppe Mantero e la madre Maria), è stato evidente nel corso della sua vita. Questo legame con la città ha reso Como il luogo perfetto per celebrare la sua fama internazionale in tutte le sue sfaccettature: come creatore di abiti da sposa e da red carpet, come artista della moda e, infine, come figura legata al territorio che ha sempre considerato casa sua.