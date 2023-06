E' morto Silvio Berlusconi. Si è spento all'età di 86 anni uno dei più importanti imprenditori italiani di sempre, nonché figura che ha segnato da protagonista la storia politica italiana e internazionale negli anni Novanta e Duemila. Fondatore e leader di Forza Italia è stato il punto di riferimento politico del centrodestra dal post Mani Pulite ai giorni nostri. Era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione ai polmoni e da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica.

Forte il suo legame con il Lago di Como che amava tantissimo. Gli piaceva raccontare spesso ricordi che lo legavano a questo territorio, come la sua prima fidanzatina conosciuta a Cernobbio. Berlusconi aveva sempre mostrato interesse per il nostro lago dove più volte è stato in procinto di acquistare ville stratosferiche (si era interessato a Villa Pliniana), finendo poi con l'acquistare dall'amico Marcello Dell'Utri una villa a Torno.