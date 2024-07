Addio a Silvano Leoni, storico capo di Gabinetto del Comune di Como

È mancato oggi, venerdì 5 luglio, Silvano Leoni, 74 anni, storica figura del Comune di Como, dove è stato capo di Gabinetto e dirigente. Nell’amministrazione cittadina ha infatti lavorato per quindici anni attraversando i mandati di diversi sindaci: Sergio Simone, Alberto Botta e Stefano Bruni. Dopo la pensione, raggiunta nel 2008, Leoni Dopo la pensione, Leoni ha guidato il Touring Club di Como, occupandosi del territorio comasco e del suo patrimonio culturale. In questo senso si ricorda in particolare la riapertura delle Terme di Como romana, uno dei siti archeologici più interessanti della città, situato sotto l’autosilo Valduce in viale Lecco.