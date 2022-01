Lutto per il calciatore Patrick Cutrone: è morto il padre Pasquale

Si è spento all'età di 58 anni Pasquale Cutrone, padre del giocatore di calcio comasco, l'attuale attaccante dell'Empoli (ex Milan) Patrick Cutrone. L'uomo era un noto avvocato comasco, originario di Campobasso ma molto conosciuto nell'ambiente sportivo lariano anche in virtù della sua militanza nel Tavernerio a metà degli anni '80. La morte, da quanto si è appreso, è sopraggiunta nella prima mattina del 26 gennaio 2021. L'uomo era ricoverato in ospedale e le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni.

La società dell'Empoli ha espresso il proprio cordoglio con una breve ma sentitanota stampa pubblicata sul sito della squadra: "l presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale. A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra".

Foto: Patrick Cutrone con il padre Pasquale (fonte: fermo immagine TeleMolise).