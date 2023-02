È morto Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo è stato una icona della televisione italiana, firmando decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino a novembre scorso.

Immediato anche il cordoglio della politica lombarda.Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha subito condiviso un post sui social: "Ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un grande giornalista. Un innovatore, un personaggio che ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Per molti aspetti unico!!! Le condoglianze e la vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace".