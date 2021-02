Addio Luigi Gaddi, leggenda dei pasticceri lariani: a 94 anni preparava ancora i dolci

Si è spento all'età di 94 anni Luigi Gaddi, una vera e propria leggenda tra i pasticceri lariani. Luigi nonostante la veneranda e rispettabilissima età non aveva mai smesso del tutto di lavorare. Era più forte di lui. Aveva iniziato a fare il pasticcere all'età di 14 anni e una volta imparata questa dolce arte aveva fondato da giovanissimo, insieme al padre, una pasticceria tutta sua a San Fedele Intelvi, divenuta poi famosa e apprezzata in tutta la Val d'Intelvi. Una vita lavorativa e privata costellata da tante e grandi soddisfazioni, quella di Luigi. Nominato Cavaliere del Lavoro ha avuto la fortuna recentemente di vedere la sua attività premiata da Regione Lombardia tra quelle con oltre ottant'anni di storia. Luigi ha poi coronato un altro sogno, cioè vedere una delle sue tre figlie, Lucia, prendere in mano la gestione della pasticceria insieme al figlio. Luigi non poteva stare lontano da quel mondo fatto di la farina, forn, impasti e creme. E benché fosse in pensione non poteva rincunciare ad aiutare la figlia e il nipote per preparare dolci e brioche. Fino all'ultimo si "sporcato" le mani. Luigi si è spento mercoledì 3 febbraio 2021 dopo avere accusato un malore.