È morto Joseph Ratzinger: Papa Benedetto XVI aveva 95 anni. Le parole del cardinale Cantoni

È morto oggi 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni Joseph Aloisius Ratzinger, divenuto papa Benedetto XVI il 19 aprile 2005. Ratzinger è morto dopo una lunga battaglia con la malattia che 10 anni fa lo aveva costretto a rinunciare al suo ruolo, una patologia la cui natura non è stata comunicata, ma che negli ultimi giorni si è fatta più acuta

Si era dimesso nel 2013 dopo un pontificato durato 8 anni, lasciando il posto a Bergoglio. Benedetto XVI è deceduto alle ore 9:34, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali del papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30 in piazza San Pietro, e saranno presieduti da papa Francesco.

Benedetto XVI è stato il 265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 7º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Dopo l'addio il suo titolo è diventato quello di papa emerito della Chiesa cattolica.

Le parole del cardinale Oscar Cantoni

La diocesi di Como si unisce alla preghiera di papa Francesco e della Chiesa universale per il papa emerito Benedetto XVI e lo affida alla misericordia del Padre. Questa mattina, in tutte le chiese della diocesi, sono suonate le campane nella memoria del pontefice.

"È stato per dieci anni il volto orante della Chiesa - è il pensiero del Vescovo, cardinale Oscar Cantoni -. L’ha accompagnata sostenendola nelle sue non poche difficoltà. Gli siamo debitori per averci presentato la centralità del Cristo e per aver amato la Chiesa anche attraverso il gesto profetico delle sue dimissioni".