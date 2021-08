Como, lutto in Municipio: è morto il vice segretario comunale De Cesare

Lutto in Comune a Como per la scomparsa del vice segretario Domenico De Cesare. Palazzo Cernezzi ha diffuso una nota stampa per esprimere cordoglio per la morte di colui che è stato a tutti gli effetti una colonna portante dell'amministrazione comunale: "Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono cordoglio per la morte di Domenico De Cesare, a lungo dirigente in diversi settori del Comune di Como e vice segretario comunale, oltre ad aver ricoperto le funzioni di segretario per diversi mesi nel periodo di passaggio da un segretario all’altro. Il personale al servizio dell’ente che ha lavorato con lui tutt’ora lo ricorda con affetto, come una persona capace di operare sempre al di sopra delle parti, indipendentemente dalle forze politiche che si sono succedute al governo della città. L’Amministrazione si stringe intorno alla famiglia De Cesare per il lutto che li ha colpiti".