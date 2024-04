È morta Jerina Gabre, in lutto il Cip Garden di Como e centinaia di messaggi per lei

È morta Jerina Gabre, la titolare del noto Cip Garden di Como, colei che raccolse l'eredità del marito, l'architetto e paesaggista Antonio Cipriani. Un'attività molto nota e amata dai comaschi che si occupava di giardini, parchi nella loro progettazione sia per i privati che per il pubblico

A dare la triste notizia è proprio la Cip Garden con un post sulla pagina ufficiale di Facebook:

"Oggi è un giorno di lutto per il Cip Garden di Como.È venuta a mancare la nostra fantastica Jerina, la persona dietro al nome Cip. Sappiamo che Pasqua è un giorno di celebrazione, un momento di rinascita, e oggi forse non è quel giorno per tanti di noi, ma lo è stato per Jerina. Ha trovato la sua pace, la sua luce, e speriamo che ovunque si trovi adesso possa continuare il suo percorso ultra terreno. Un abbraccio sentito col cuore a tutti voi". Tantissime le manifestazioni di stima e affetto per lei, in italiano e in inglese. Uno tra tutti: "Riposi in pace e possa ritrovare lassù il centuplo della bellezza che sapeva immaginare quaggiù".