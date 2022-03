Ucciso da una bomba nel 1981: un monumento per ricordare l'artificiere Luigi Carluccio

Un monumento dedicato alla memoria del brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Luigi Carluccio, artificiere, sarà inaugurato il 24 marzo 2022 in piazza del Popolo a Como.



Carluccio perse la vita nel compimento del proprio dovere il 15 luglio 1981 durante quella che verrà ricordata come “la notte dei fuochi”, quando ben otto ordigni esplosivi furono rinvenuti nei vicoli del centro storico di Como. Il giovane artificiere, componente del nucleo antisabotaggio della questura di Milano, era stato chiamato a intervenire per disattivare gli ordigni esplosivi. Riuscì a disennescarne una parte prima di rimanere mortalmente ferito, in viale Lecco, dalla deflagrazione di uno di essi.Quanto accaduto è rimasto indelebile nel ricordo di tutti gli operatori dei questa Provincia tanto che, su impulso dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Questura di Como si è impegnata a far realizzare una scultura, progettata dall’Architetto Margherita Roda. Grazie alla concessione gratuita del Comune il monumento ha trovato posto in uno spazio verde limitrofo al luogo dell’esplosione. Alla cerimonia saranno presenti il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini, il prefetto di Como, il questore di Como e l’ assistente capo della Polizia di Stato Alessandro Carluccio, figlio del Brigadiere Carluccio, nonché il vescovo della Diocesi di Como e le autorità locali militari e civili.