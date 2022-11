Monticello Spa, riapertura record dopo l'incendio

Continuano senza sosta i lavori per la sistemazione dell’area danneggiata della Monticello Spa & Fit, a seguito dell’incidente di venerdì 28, che ha causato un incendio circoscritto alla stanza “zen”, un’area periferica della struttura. Un evento sulle cui cause si attendono le valutazioni dei vigili del fuoco e dei periti incaricati, che ha causato danni di una certa rilevanza, implicando la chiusura del centro benessere per alcuni giorni, e che si ipotizza possa essere stato generato da uno sbalzo di tensione.

La proprietà della struttura, tuttavia, ha immediatamente intrapreso i lavori di ripristino e si avvia ad una riapertura a tempo di record, prevista per sabato 5 novembre per quanto riguarda la palestra, e per giovedì 10 novembre per l’area del centro benessere. Il motivo dell’apertura posticipata dell’area “spa” va ricercato nel fatto che l’intervento straordinario è divenuto occasione per anticipare alcuni lavori per numerose migliorie estetiche e funzionali per un maggiore comfort di clienti e abbonati già in programma per il febbraio 2023 a questi giorni di chiusura forzata, trasformati dalla proprietà in un momento di crescita dell’azienda, e non solo di ripristino.

Fondamentale la vicinanza e la collaborazione del Comune, nella persona del Sindaco Alessandra Hofmann, di tutto l’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, così come delle squadre dei Vigili del Fuoco, sia nella tempestività degli interventi che nelle importanti fasi di contenimento , e dei Carabinieri della Stazione di Casatenovo: a tutti loro la proprietà della Monticello Spa & Fit intende esprimere il proprio sentito ringraziamento per il supporto ricevuto, così importante per un’attività produttiva come questa, colpita proprio alle soglie dell’ altissima stagione. Grazie alla serietà e all’impegno di tutte le parti in causa e alla competenza negli interventi di tecnici e delle aziende coinvolte, le autorità hanno già rilasciato il permesso per la riapertura, sinonimo incontrovertibile della sussistenza delle condizioni di piena sicurezza per lo staff e per i clienti e abbonati del centro.

Così il Presidente della società Dr Antonio Di Sabato: “La priorità dell’azienda era quella di riaprire non solo in totale sicurezza per i clienti e per lo staff, ma anche garantendo un comfort uguale, se non maggiore, a chi sceglie il benessere di Monticello Spa & Fit. Ci siamo riusciti, grazie anche al sostegno delle autorità.”

L’assistenza a clienti e abbonati, e ai possessori di biglietti di ingresso nelle date di chiusura forzata, è stata immediata e continuativa, particolarmente apprezzata dagli utenti, organizzata con l’obiettivo di confermare l’attenzione alle esigenze degli affezionati frequentatori che contraddistingue l’operato della nuova gestione, dalla ripartenza di dicembre 2021.

Per qualsiasi informazione ricordiamo che i centralini del centro sono attivi, e la email di riferimento è reception@monticellospa.it