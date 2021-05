Monte Olimpino, parcheggio e area verde ceduti da Iperal al Comune di Como

Oggi sono state cedute al Comune un’area verde attrezzata di circa 1.800 mq e aree per l’allargamento stradale, in attuazione della convenzione urbanistica relativa al piano della S.C Evolution per realizzare una media struttura di vendita (Iperal in via Bellinzona). L’intervento prevede l’asservimento all’uso pubblico del parcheggio esterno (50 posti), oltre alla cessione dell’area verde attrezzata (con panche e tavoli, giochi per i bambini e una fontanella). La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area resterà a carico della società S.C. Evolution fino a gennaio 2028. «Si tratta di un atto che rappresenta una normalità - spiega l’assessore all’Urbanistica Marco Butti - ma che vede l'Amministrazione comunale impegnata a non tralasciare nulla e a recuperare anche tanti altri atti che da decenni si trascinano senza mai giungere a compimento».