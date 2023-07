Il Monte Goj devastato dalla tempesta, le foto

Sono ancora visibili i danni causati dalla bufera che la scorsa settimana ha interessato molti comuni del nostro territorio. Una tempesta che in pochi attimi ha abbattuto migliaia di piante, scoperchiato tetti, distrutto auto e moto con una violenza che raramente si era riscontrata in questi termini nel Comasco. A quasi una settimana dall'evento, le foto, inviateci da un nostro lettore, testimoniano l'impatto che ha avuto quella mattina anche nei boschi intorno alla città. Come ad esempio al Monte Goj, immerso nel parco della Spina Verde, dove i segni della bufera dello scorso 13 luglio sono ancora davvero impressionanti.