Una montagna di detriti raccolti dal lago di Como

L'ennesima ondata di maltempo dello scorso fine settimana, ha riversato nel Lario una mole impressionante di detriti che si sono accumulati in particolare nel primo bacino nella zona intorno all'Hangar. Anche la Navigazione è stata costretta ieri a sospendere il servizio veloce sul lago di Como in attesa che la situazione torni alla normalità. Intano gli addetti stanno ultimano la rimozione di tronchi interi e rami, trasportati dalle montagne al lago dalla furia dell'ultimo temporale, dall'acqua e conseguentemente dal piazzale dove vengono depositati provvisoriamente prima di essere caricati sui camion.

Anche in piazza Cavour la situazione è ancora precaria, senza tuttavia impedire al cantiere delle paratie di proseguire gli ultimi lavori prima dell'attesa inaugurazione complessiva del nuovo lungolago. Dove intanto sono ancora montate le paratie mobili, visto il livello ancora alto e, forse, in previsioni della nuova bufera attesa per la giornata di domani.