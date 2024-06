In autostrada con il monopattino elettrico

Una scena incredibile è stata immortalata questa mattina da un lettore di QuiComo. Un uomo è stato fotografato mentre viaggiava su un monopattino elettrico nel tratto autostradale della A9 tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate. La foto, scattata alle 8 del mattino, ha subito sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale. La presenza di un monopattino elettrico in autostrada, infatti, è non solo illegale ma estremamente pericolosa. Le autostrade sono riservate esclusivamente ai veicoli a motore che possono sostenere velocità elevate, e la circolazione di un monopattino elettrico espone il conducente del monopattino e dei veicoli che sfrecciano in autostrada.