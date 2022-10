Monopattini elettrici a noleggio, il no del Comune di Como

In tutte le città sono oramai un "must". Li si vedono circolare ovunque. Non solo quelli privati ma soprattutto quelli a noleggio messi a disposizione in appositi stalli dislocati in zone strategiche e prelevabili tramite apposita app. Tuttavia a Como i monopattini elettrici a noleggio al momento non sono consentiti dal Comune.

In questo senso l'assessore Enrico Colombo è molto chiaro: "Tutti quelli che sono posizionati in città sono abusivi, sono alloggiati arbitrariamente. E' una situazione che abbiamo ereditato e alla quale porremo fine quanto prima. Per quanto riguarda nuove installazioni, al momento l'orientamento dell'amministrazione comunale è negativo. La sperimentazione ha fallito miseramente a Milano, con incidenti e problemi alla circolazione, ma soprattutto non esista una specifica regolamentazione da parte del Ministero dei Trasporti. Fino a qualche giorno fa ho ricevuto diverse aziende internazionali interessate al servizio ma a tutte abbiamo detto di no. Anche perché nel caso ci sarà no specifico bando. Non proibiremo ai cittadini di usare il loro monopattino ma non daremo per ora permessi ai privati per servizi di noleggio in città finché non ci saranno regole precise per la sicurezza. Già abbiamo da risolvere il problema dei rider che sfrecciano a tutta velocità in centro storico".