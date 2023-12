Ttesoro di Como, finalmente in mostra le antiche monete

Il ricco patrimonio di Como, costituito dalle mille monete d'oro scoperte nel 2018 nell'area dell'ex Teatro Cressoni in via Diaz, sta finalmente per tornare nelle mani della città nel prossimo anno. Nonostante in passato siano state avanzate promesse di allestire una mostra dedicata, queste sono sempre rimaste lettera morta. Tuttavia, ora la situazione sembra destinata a cambiare, con la conferma ufficiale dell'inizio dei lavori.

Nei primi mesi del 2024, prenderanno il via gli interventi nella suggestiva cornice dell'ex chiesa delle Orfanelle, parte del Museo Giovio, che ospiterà la mostra. La conclusione dei lavori è programmata per giugno.

Il cronoprogramma aggiornato dell'opera è stato recentemente approvato dalla giunta del Comune di Como, segnando un passo concreto verso il ritorno di queste preziose monete alla loro città d'origine.

Dopo la presentazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da parte della Soprintendenza nel dicembre 2021 e l'approvazione del progetto definitivo nel dicembre 2022, la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo aggiornato per la trasformazione dell'ex chiesa delle Orfanelle in sede espositiva lo scorso luglio.

Con l'arrivo del nuovo anno, è stato necessario elaborare e approvare il cronoprogramma dell'intervento. Si prevede che nelle prossime settimane sarà indetta una gara attraverso una procedura negoziata senza bando, coinvolgendo almeno cinque operatori economici per la consultazione. La scelta dell'offerta migliore sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo.

Il cronoprogramma indica che entro febbraio saranno completate le procedure di gara e di affidamento dei lavori. Tra aprile e maggio, si prevede il trasporto e l'allestimento dei reperti nel suggestivo spazio dell'ex chiesa delle Orfanelle. A giugno, infine, saranno ultimati gli ultimi lavori di collaudo e le certificazioni antincendio, rendendo la mostra pronta per essere fruibile da parte dei comaschi e dei turisti. Questo evento rappresenta un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Como, offrendo a tutti la possibilità di ammirare da vicino il tesoro tanto atteso.