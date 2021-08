Molo di Sant'Agostino, in arrivo i 6 nuovi pontili

La spernza di poter tornare a riutilizzare i posti barca sulle gradinate della scala del molo di Sant'Agostino sono sfumate anche per questo week-end. Certo, il maltempo che ha reso necessario intervenire su tutto il primo bacino del lago per rimuovere i detriti portati dal maltempo, non ha agevolato i lavori per il nuovo molo, ma i motivi del ritardo del cantiere non sono questi. Riguardo a una data più certa per rivedere le barche almeno sulla scalinata, Como Servizi Urbani non dà certezze ma si limita a spiegare che "per questo weekend è escluso che le barche possano tornare sulla gradinata. Siamo in attesa della consegna dei primi sei pontili che dovranno essere successivamente fissati. Comunicheremo tutte le novità a tempo debito".