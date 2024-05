La mitica motonave Milano festeggia 120 anni e torna a navigare sul lago di Como

La Gestione Governativa Navigazione Laghi annuncio il ritorno in servizio della storica motonave Milano dopo gli importanti lavori di refitting eseguiti e celebra i 120 anni dalla sua inaugurazione. La celebrazione rappresenterà lunedì prossimo l’occasione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica, del territorio e dei media locali e regionali l’importanza di riqualificare un bene storico, patrimonio delle comunità locali, rimettendolo a disposizione dei cittadini e dei turisti per poterne apprezzare il valore nell’ambito dell’offerta di un trasporto pubblico di qualità, efficace ed efficiente.

Motonave Milano

Varato nel 1904 come piroscafo a ruote, il "Milano" viene trasformato in motonave a elica nel 1926 presso il cantiere di Tavernola della Lariana.Riproduce, con capienza ridotta, le caratteristiche del piroscafo. Battello in stile liberty con ampi spazi all’aperto adatto ad uso estivo, con bar interno e cucina per la preparazione di cocktail e snacks. All’interno dispone di due accoglienti sale passeggeri arredate a bar per un totale di circa 100 posti sedere coperti. Per chi preferisce l’aria aperta, un ponte a centro nave, uno a poppa e a prora con n 190 posti a sedere su panchine di legno. Portata massima n 350 persone.