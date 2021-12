Le concentrazioni di Pm10 nell'aria di Como sono diminuite negli ultimi giorni e sono rientrate al di sotto della soglia di attenzione. Per questo motivo, come previsto dalla normativa regionale, nella giornata del 30 dicembre 2021 sono state disattivate le misure di 1° livello per il miglioramento della qualità dell'aria sono entrate in vigore il 28 dicembre.