Torna Miss Como: aperte le iscrizioni

Il concorso Miss Como International gestito, diretto e condotto da Silver Dj riparte. "Ho atteso questi anni per ripartire - dice l'organizzatore -. Avevo annunciato la ripartenza già nel 2020, incontrando le associazioni come Confcommercio, Confartigianato e molte altri, riscuotendo consensi sul piano ideologico, ma impossibile da portare avanti in quei periodi di pandemia. Poco male, oggi posso dire di essere pronto con tutto lo staff e in attesa di recuperare quelle ragazze che mi avevano contattato per partecipare."

Il concorso è una kermesse di belle ragazze, preparate e conoscitrici del lago e delle sue sfumature. Le iscrizioni sono aperte dal 1 giugno per ragazze dai 18 ai 28 anni, sia che risiedano in Como e provincia, sia da fuori. "Perchè il lago è internazionale e chi viene da fuori è ben accetto", h chiosato Silver Dj. Possono contattare l'organizzazione inviando una mail a misscomointernational@gmail.com oppure al 338.3038283 via WhatsApp inviando breve presentazione e almeno 2 foto in primo piano e intero. A breve ci sarà la prima data che verrà svelata attraverso i canali social.