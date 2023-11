Dal ministero ok a richiesta di calamità nel Comasco per 900mila euro di danni

"Ringrazio il ministro Lollobrigida e l’assessore Beduschi , questo è un passo importante per le nostre imprese agricolefortemente colpite dalla calamità, che dimostra quanto sia forte e stabile l’interlocuzione tra enti locali, Regione e Ministero".

Il Ministro Lollobrigida ha firmato il decreto di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Como nel mese di luglio. A darne la notizia l’assessoreregionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. Il decreto consentirà alle aziende colpite dai danni alle strutture, quindi non assicurabili, di fare formale richiesta di ristoro allo Stato.

“Ringrazio il ministro per aver accolto la nostra richiesta -commenta Beduschi -arrivata dopo un paziente lavoro di raccolta delle segnalazioni delle aziende agricole. Il maltempo di luglio ha colpito al cuore il settore primario proprio nel pieno della stagione.”

Nella provincia comasca i danni comprendono distruzione di colture in campo, scoperchiamento dei fabbricati con allagamento di scorte e attrezzature al loro interno, rotture di verri tegole ecoperture, compresi i pannelli fotovoltaici e danneggiamento delle serre. I danni alle strutture, cui fa riferimento il decreto, sono quantificati in circa 900.000 euro.

“Per quanto riguarda i danni alle colture che le norme escludono dai ristori in quanto assicurabili – ha commentato la consigliera di FDI Anna Dotti – Regione Lombardia ha chiesto tempestivamente la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004, che permetterebbe di garantire una copertura finanziaria anche alle aziende sprovviste di polizze, molte delle quali sono state costrette a non stipularle spinte dagli alti costi di adesione in un periodo di grandi difficoltà economiche per il settore. Sono vicina alle nostre imprese ed ai territori ed unsegnale concreto per supportare le nostre eccellenze locali”.

“Su questo aspetto -conclude Beduschi- è inevitabile anche una riflessione sulla necessità di permettere alle aziende di usufruire il più possibile di polizze di copertura. In un anno di lavoro ilgoverno ha dovuto affrontare almeno tre emergenze devastanti dovute al maltempo, a testimonianza di come quella che continuiamo a chiamare emergenza stia diventando purtroppo normalità, in un contesto normativo e finanziario che non è purtroppo sempre adeguato ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico.