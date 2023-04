Miniartextil si sposta a San Pietro in Atrio, a Villa Olmo arriva Cosmos

Dopo una 31^ edizione dedicata al Rosa alchemico, Miniartextil - orfana di Nazzarena Bortolaso, scomparsa il 24 aprile del 2022 dopo una lunga malattia - perde Villa Olmo e si sposta a San Pietro in Atrio, anticipando ad agosto la rassegna dedicata all'arte tessile. Senza entrare nel merito, va però annotato che il nucleo che ha dato vita all'ultima edizione della storica mostra si è diviso in due: da una parte resta Mimmo Totaro, che prosegue con Miniartextil, dall'altra Paola Re e Chiara Anzani, che daranno invece vita a una nuova mostra. Cosmos, che si terrà a Villa Olmo dal mese di ottobre.

Per ora ci limitiamo ad appuntare i brevi commenti degli interessati. Da una parte Totaro, che afferma: "Voglio solo proseguire il lavoro fatto sin dal 1994 insieme a Nazzarena attraverso l'associazione Arte & Arte. Per quest'anno Miniartextil si sposterà a San Pietro in Atrio, dal 5 agosto al 3 settembre, poi vedremo come proseguire". Dall'altra parte la Fondazione BTS Como Arte, che attraverso Anzani commenta così il divorzio: "Nessuna polemica, sì invece a un lavoro importante per la città e soprattutto grazie a tutti coloro, e non sono pochi, che ci hanno sostenuto. In occasione dell’apertura della nostra nuova mostra, Cosmos a Villa Olmo dal 14 ottobre al 28 gennaio, li ringrazieremo uno ad uno".

Tuttavia, al netto delle motivazioni e dei conflitti che hanno portato alla scissione, una considerazione appare inevitabile: il Comune di Como ha aperto una corsia preferenziale, per luogo e date, alla nuova mostra, decidendo così di sostenere il nuovo rispetto alla storia. Le ragione le spiega l'assessore alla Cultura, Enrico Colombo: "Al momento in cui hanno fatto richiesta per Villa Olmo per Miniartextil, erano ancora tutti insieme. Successivamente ci è stata proposta dalla Fondazione BTS Como la mostra Cosmos. Essendo legata alle celebrazioni del bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, ha ottenuto la nostra approvazione. Conseguentemente abbiamo riservato San Pietro in Atrio a Miniartextil in agosto, l'unico mese disponibile in quella sede".