Milva, il cimitero di Blevio accoglie la sua salma

Milva amava il Lago di Como, e amava Blevio, dove per anni ha vissuto dimorando in Villa Cademartori. Da questi luoghi non si separerà mai più. La sua salma è giunta poco dopo le 16.30 al cimitero di Blevio dopo i funerali che si sono tenuti al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Numerose le persone che l'hanno salutata al Piccolo, pochissime quelle che erano presenti al momento della discreta sepoltura in riva al lago. Si è trattato di un momento intimo per i pochi cari che vi hanno assistito, tra i quali anche il sindaco di Goro, paese in cui la grande cantante nascque il 17 luglio del 1939.