La superstrada molto utilizzata dai comaschi che oggi è gratis ma diventerà a pagamento

Nelle ore di punta su questa superstrada in direzione Como viaggiano circa 3.586 veicoli, quindi questo pedaggio interesserà anche molti comaschi. Parliamo della Milano-Meda, la superstrada che attraversa la Brianza, oggi accessibile gratuitamente, ma che, come riportano i colleghi di MonzaToday, con l'arrivo di Pedemontana si trasformerà in un'autostrada, con un tratto che diventerà a pagamento.

E le preoccupazione dei sindaci e dei rappresentanti del territorio, in merito ai flussi di traffico, alla gestione dei cantieri e l'arrivo del pedaggio, sono state espresse durante l'audizione dello scorso 2 maggio a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, in Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità.

Il pedaggio

Il pedaggio, secondo quanto emerso, verrà introdotto nell’ultimo tratto della Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso che verrà inglobata a Pedemontana. “Ho ribadito con forza – afferma il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – che serve un impegno concreto sul tema del pedaggiamento affinché ai cittadini residenti nel tratto della B2 sia garantita la gratuità o quantomeno condizioni di agevolazione nel passaggio da un comune all’altro e soprattutto per andare verso Milano. Anche sulle compensazioni ho evidenziato come le risorse previste non siano sufficienti e debbano essere adeguate alle reali esigenze dei territori in considerazione degli aumenti di costi registrati. Nell’imminenza dell’apertura dei cantieri delle bonifiche, riconfermo il mio impegno affinché le esigenze dei nostri comuni siano ascoltate e siano date risposte puntuali”.

Quante auto viaggiano ogni giorno sulla Milano-Meda

I numeri del traffico e dei flussi veicolari lungo la Milano-Meda sono stati forniti, durante l'audizione, da Sabato Fusco direttore generale di APL che nelle prossime settimane vedrà l'avvio sulla tratta della B2 dei cantieri in bonifica. Fusco ha indicato i numeri dei transiti attuali e quelli previsti una volta che l'autostrada sarà a regime, mettendo a confronto dati rilevati a marzo 2023 con le previsioni per il 2035. I flussi di traffico sulla SS35-Varedo nell’ora di punta del mattino sono pari a 4.018 veicoli verso Milano e 3.586, in direzione Como. Lo scenario programmatico al 2035 prevederà per lo stesso tratto, nello stesso orario, 4.159 auto verso Milano, e 3.817 verso Como. “Risulta evidente – ha spiegato Fusco – che la situazione anche se aggiornata a un anno fa, tra 10 anni non peggiorerà in seguito all’apertura delle tratte B2 e C anche a seguito del cosiddetto ‘ramp-up’”.

Tre svincoli per la tratta B2

La tratta B2 è lunga 9,5 km, si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto: Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra la tratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a tre corsie per senso di marcia). I comuni attraversati dal tracciato principale sono: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno. La tratta B2 comprende quattro opere di viabilità locale, definite in questo caso “strade di arroccamento”: la tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno; il collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della Barrucana in comune di Cesano Maderno; il collegamento di via don Sturzo in comune di Seveso con via De Medici in comune di Cesano Maderno;la tangenziale di Birago in comune di Lentate sul S