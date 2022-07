Da Milano a Brunate con un solo biglietto

In treno fino a Como e, da lì, con la storica funicolare a Brunate, dove raggiungere il Faro Voltiano e ammirare una splendida veduta sul lago e sulla città: l’azienda ferroviaria lombarda Trenord e ATM, Azienda Trasporti Milanesi che gestisce anche il collegamento Como-Brunate, propongono un biglietto speciale per un itinerario turistico senz’auto, in una delle località più caratteristiche del Lario.

Il biglietto speciale comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e il ticket per la Funicolare. Con un costo di 15 euro, il biglietto integrato consente di risparmiare sugli spostamenti: la tariffa per il solo percorso andata/ritorno fra Como e Brunate è di 5,70 euro, a cui occorre aggiungere l’itinerario in treno.

Il ticket è in vendita sui canali Trenord, online e fisici. Se comperato su trenord.it o App, deve essere utilizzato nella data indicata al momento dell’acquisto; se acquistato in biglietteria, presso i punti vendita autorizzati e le self-service Trenord dovrà essere convalidato prima della partenza. Una volta giunti alla biglietteria della funicolare, sarà sufficiente mostrare il biglietto per ricevere il pass utile a superare i tornelli. Il biglietto speciale è utilizzabile tutti i giorni; gli orari della funicolare ed eventuali variazioni sono disponibili sul sito https://www.funicolarecomo.it/ .

Anche questa proposta è compresa nel programma di promozione turistica “Gite in treno”, ideato da Trenord per favorire un turismo di prossimità e sostenibile alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Le informazioni su questo e su tutti gli altri itinerari – che comprendono proposte di sport, cultura, divertimento, relax – sono disponibili sul sito di Trenord al link www.trenord.it/giteintreno, e sull’App.