La classifica: le scuole migliori di Como e provincia del 2022

Quali sono le migliori scuole e i migliori licei a Como e provincia? È la classifica Eduscopio a cura della Fondazione Agnelli a tracciare ancora una volta una mappa interattiva degli istituti migliori in preparazione al mondo del lavoro e dell'università. Sul sito troverete anche un percorso guidato che potrà indicare la migliore scuola in base all'università che si vorrebbe fare e ad altri criteri (qui il link, seguire università o mondo del lavoro).

La nuova classifica è stata pubblicata il 29 novembre 2022 e si basa sul rendimento degli studenti nel primo anno di università e sul tasso d'occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali. Il migliore liceo classico a Como e provincia resta il volta, per lo scientifico spicca il Galileo Galilei di Erba, ma vedremo dopo nel dettaglio.

La ricerca

La mappa interattiva 2022/23 di Eduscopio.it è stata dati aggiornata con le scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. "Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 11,6 milioni di pagine consultate".

"Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie".

Le migliori scuole di Como e provincia

Per i licei classici quello che riceve un punteggio migliore nella nostra provincia è il Volta di Como, seguito dall'Enrico Fermi di Cantù. Per lo scientifico in prima posizione spicca il Galileo galilei di Erba, seguito dall'Enrico Fermi (indirizzo scientifico) di Cantù e dal Giuseppe Terragni di Olgiate Comasco. Il Paolo Giovio di Como è al quarto posto. Ci sono poi le Orsoline San Carlo (Como), Antonio Sant'Elia, il Collegio Gallio e la Matilde di Canossa.

Per quanto riguarda i licei scientifici di scienze applicate al primo posto troviamo sempre il Galileo Galilei di Erba. Secondo il Giuseppe Terragni di Olgiate Comasco, l'Enrico Fermi di Cantù e il Jean Monnet di Mariano Comense. Le scuole di Como città Paolo Carcano, Paolo Giovio, Collegio Gallio restano nella parte bassa della classifica per questo specifico indirizzo insieme all'Antonio Sant'Elia di Cantù.

Per le scienze umane sono tre gli Istituti in provincia di Como e sono così classificati. Primo posto per il Carlo Porta di Erba seguito dal Teresa Ciceri di Como e dal Matilde di Canossa.

Passiamo al Linguistico. Questa la classifica di Como e Provincia:

Enrico Fermi, Cantù

Jean Monnet Mariano Comense

Giuseppe Terragni Olgiate Comasco

Carlo Porta Erba

Cardinal Ferrari Cantù

Paolo Giovio Como

Francesco Casnati Como

Teresa Ciceri Como

Istituto Orsoline San Carlo Como

Il Fausto Melotti di Cantù spicca invece per i Licei artistici.

Istituti tecnici di Como e provincia: la classifica

In prima posizione (secondo nella classifica della Lombardia) c'è il Jean Monnet di Mariano Comense. A seguire: il Caio Plinio di Como, il Gian Domenico Romagnosi di Erba e il Pascoli di Como.