Como, Confesercenti contro il mercato di Forte dei Marmi: "Non è quello vero, il Comune non lo autorizzi più"

Da anni il Comune di Como non autorizzava più alcun mercato composto da ambulanti aderenti ad associazioni o consorzi che si fregino del nome di Forte dei Marmi. Questo perché l'unico vero mercato di Forte dei Marmi sarebbe, a detta di Confesercenti Como, quello che si svolge nella città toscana. La questione torna alla ribalta alla quasi vigilia dell'arrivo del mercato degli "Ambulanti di Forte dei Marmi", un consorzio di operatori che ha ormai vent'anni di storia. Il 30 aprile le loro bancarelle compariranno nella zona di via Rosseli e Lungolago Mafalda di Savoia.

"Abbiamo scritto un mese fa all'amministrazione comunale - ha detto Claudio Casartelli, presidente di Confesercenti Como - per chiedere di non autorizzare simili mercatini che ingannano il consumatore illudendolo di portare prodotti tipici del vero mercato di Forte dei Marmi. Abbiamo chiesto un incontro ma non abbiamo avuto risposta. Avremmo spiegato che questi mercati, portati in tutta Italia da consorzi e associazioni che nel loro nome rimandano a Forte dei Marmi, in realtà con quella città non c'entrano nulla. Rappresentano un danno per i nostri operatori locali perché spesso propongono gli stessi prodotti. Forse può essere che qualche ambulante venga davvero da Forte dei Marmi, ma in linea generale il sindaco della città lucchese è stato molto chiaro e ha invitato i sindaci italiani a diffidare".

"L'unico Mercato del Forte è quello che si svolge a Forte dei Marmi - ha precisato il sindaco Bruno Murzi in una nota ufficiale -. Tutto quello che viene portato fuori con il brand del Mercato del Forte non è mai stato da noi riconosciuto come tale e continueremo in questa direzione. Il proliferare di consorzi e associazioni che utilizzano il brand Mercato del Forte e dunque anche il nome di Forte dei Marmi, ha portato l'Amministrazione comunale a prendere una posizione non solo a tutela della propria immagine ma anche nei confronti dei diversi comuni che ospitano inconsapevoli quello che non è il vero Mercato di Forte dei Marmi né tanto meno rappresenta la qualità nei prodotti".

"Questi consorzi - ha aggiunto Murzi - nati all'inizio con le migliori intenzioni e nella buona fede, hanno nel tempo subito delle trasformazioni, accogliendo al loro interno imprenditori ed operatori che nulla hanno a che fare con il Mercato di Forte dei Marmi non essendo presenti con le loro attività all'interno di questo circuito. Da qui scaturisce l'equivoco in cui spesso incappano gli enti comunali ospitanti e le conseguenti lamentale che sistematicamente arrivano ai nostri uffici da parte di associazioni operanti su quei territori o dai comuni stessi. L'unico Mercato del Forte - ha concluso Murzi - è quello che si svolge a Forte dei Marmi ogni mercoledì mattina e da Pasqua alle fine di ottobre anche tutte le domeniche mattina, con i soli titolari dei posteggi".