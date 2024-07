Mercato Coperto: "Ma perché non si trova un'alternativa per il produttori locali?"

Torna a far discutere la questione del Mercato Coperto di Como, dove, come è noto, a fine mese i produttori locali dovranno lasciare lo spazio a loro assegnato per l'avvio dei lavori di ristrutturazione di quel padiglione. La vicenda ora si muove su due piani, uno che non sembra aver trovato una soluzione, ovvero trovare un'altra destinazione in città, e un secondo su come e quando potranno rientrare.

Intercettato ieri, durante un evento estivo a Sant'Abbondio, il sindaco Alessandro Rapinese è stato abbastanza chiaro sui passaggi della questione: "A breve ci sarà un bando riservato ai produttori a chilometro zero e quando i lavori saranno terminati sapremo chi entrerà nel padiglione rinnovato". Dunque, non è affatto certo che saranno gli stessi utenti che lo occuperanno sino al 31 luglio a ritrovare posto al Mercato Coperto". Intanto, appena ricevuta, pubblichiamo la lettera di una lettrice inviata a tutta la stampa locale, nella quale si sottolinea l'alta qualità dei prodotti offerti e i loro prezzi concorrenziali rispetto alla grande distribuzione.

"Gent.mi come consumatore dei prodotti a KM.0 del mercato coperto di Via Mentana mi permetto di inviare questa mail , mi hanno riferito che dal 31.7 i banchi sono stati sfrattati , oltre che per le famiglie che lavorano mi chiedo come è possibile non considerare noi consumatori che compriamo prodotti a KM 0 con costi ben inferiori ai punti vendita in città, un litro di latte viene venduto a €.1.50 mentre in altri negozi o supermercati ha un costo fino a €.2.60, e che non sia possibile dare un'alternative a queste persone mi appare poco serio anche, ripeto, nei confronti dei comaschi che acquistano i prodotti.

Non è possibile dare una soluzione alternativa? Nella speranza che la mia mail venga presa in considerazione porgo cordiali saluti".