Mercato coperto, Rapinese: "Chi non paga il Comune è fuori"

Che il mercato coperto, e in particolare il padiglione dedicato ai produttori locali, si un luogo molto amato e importante della città, nessuno lo mette in dubbio. Tuttavia, almeno a giudicare da quanto espresso sulla sua pagina Facebook dal consigliere di minoranza Patrizia Lissi, capogruppo PD a Palazzo Cernezzi, il suo futuro sarebbe a rischio.

"Questo luogo - afferma Lissi - pieno di persone che acquistano prodotti locali eccellenti, a km 0, sarebbe un obbrobrio come ha detto il sindaco? Ho chiesto attraverso un' interrogazione se c' è una proroga per il contratto. Risposta: no. Forse hanno ripensato a questa scelta altrimenti ad agosto non li vedremo più .Martedì (25 luglio, ndr) su nostra richiesta ci sarà una commissione specifica. Speriamo...".

"Non si è fatta attendere, in un commento al post, la risposta del sindaco Alessandro Rapinese: "Patrizia Lissi, mio malgrado devo intervenire nuovamente di fronte all’ennesima Lissata: l’obbrobrio è la condizione in cui versa il mercato coperto, non gli agricoltori diretti. Mercato coperto per il quale oltre a non avere fatto nulla, quando governavi, forse ti sei anche dimenticata di verificare se tutti pagassero. Metterò in ordine quel mercato e chi non pagherà i canoni o non rispetterà le regole si troverà fuori dalla porta in men che non si dica".

"Altra cosa - aggiunge il sindaco di Como -: l’anno prossimo di questi tempi avremo già finito i lavori (e tirato a nuovo) anche il Padiglione Ex-Grossisti. Perché non lo avete fatto voi? Eravate forse impegnati a fare causa (perse) agli architetti delle paratie ai quali adesso io devo pagare spese legali ed interessi con i soldi della comunità?".

"Lissi, due cose per cortesia:

1. Smettila di mistificare le mie affermazioni.

2. Prima di prendere posizioni, accertati di conoscere bene i temi che tratti.

PS: nella prima decade di agosto inizieremo a dare decoro al mercato coperto.Ti piacerà…"

Lo stesso Rapinese ha poi riassunto i concetti a QuiComo: "Uno dei primi provvedimenti che ha approvato la mia giunta è che se hai debiti con il Comune, fin che non li paghi, devi girare al largo: dai tavolini, alla Tari…In ogni caso ho già incontrato i produttori a più riprese. In ogni caso, se negli ultimi 30 anni qualcuno ci avesse messo la testa fosse, il mercato coperto non sarebbe quell’orrore che è ora. Tempo al tempo…".